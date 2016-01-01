Один человек погиб при пожаре в гаражах в Новопеределкино

Автор: Разведчик Дата публикации: 05:31

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Загорелись одноэтажные металлические гаражи на улице Федосьино. Сигнал о пожаре поступил на пульт "101" около 4 утра. К прибытию первого пожарного расчета происходило горение в одном из боксов. Пожарные вскрыли дверь гаража и проникли внутрь. Почти сразу в задымленной зоне был обнаружен мужчина без сознания. Пострадавшего эвакуировали на улицу, однако к прибытию медиков мужчина скончался от отравления продуктами горения. Через несколько минут пожар принял открытую форму и охватил 5 соседних гаражных боксов. В них хранилась автомобильная резина, мотоциклы, скутеры и различные запчасти. В ходе тушения спасатели и пожарные получили информацию о том, что в горящих гаражах могут находиться газовые баллоны. Личный состав стал работать с особой осторожностью. Взрывов не последовало. Общая площадь пожара составила порядка 60 квадратных метров. В ликвидации возгорания приняли участие 6 единиц техники и 31 человек. Причина происшествия устанавливается.