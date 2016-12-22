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Нарушение санитарных норм в городе Партизанске

Автор:
olkazima
Дата публикации:
02:21
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В городе Партизанске жители задыхаются от нечистот. На улице Чкалова в домах 16-28 просто не выносимо открыть окна, так как с выгребной ямы, которая разраслась до огромных размеров, исходит ужасный запах. В домах нет канализации и люди выносят отходы в эту яму, но многие годы её не чистили. Управляющие компании не хотят брать на баланс дома как раз из-за того, что они обязаны будут ее чистить. Администрация знает о проблеме, но бездействует. Летом выкопали небольшую ямку рядом, сверху поставили бетонный короб и всё. Но уже через несколько дней с этим коробом произошло тоже самое, он просто переполнен, так как не сделали всё, как положено. Жители своими силами пытались его очистить, но тщетно. Просим Вас помочь и донести до соответствующих органов. И этот год у нас провозглашен Годом Экологии. Вот она наша экология.

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