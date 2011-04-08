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Траурный митинг в городе Волосово в Ленинградской области 11 февраля 2017 года

Автор:
Leobr
Дата публикации:
13:01
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На мемориале, что расположен на месте уничтоженного фашистами в 1943 году села Большое Заречье, Волосовский район, Ленинградская область - 11 февраля 2017 года прошел траурный митинг - о нем предыдущим мой репортаж. Затем митинг провели у Дворца культуры в самом городе Волосово с возложением цветов и венков к памятнику воинам-интернационалистам. Участники митинга могли осмотреть небольшую выставку современного оружия - систему "Град", артиллерийские установки, стрелковое оружие. Затем в ДК прошел XV Межрегиональный фестиваль военно-патриотической песни "Мы будем жить" - о нем следующий репортаж.

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