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Пожар на Московском проспекте в Санкт-Петербурге

Автор:
stepanovvokal
Дата публикации:
13:01
  • 38
  • 0

Пожар в ресторане "Тимьян" на Московском проспекте в Санкт-Петербурге.

  • 38
  • 0

Комментарии (0)

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