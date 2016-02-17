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Жители аварийного дома в селе Павловск мёрзнут в бараке

Автор:
karpov.72
Дата публикации:
02:15
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В селе Павловск Алтайского края, по адресу ул. Юбилейная д. 9, в прошлом году летом (07.07.2016) произошло частичное обрушение жилого дома. Дом признали аварийным, обещали расселить в течение двух месяцев. Жители дома расписывались во всех бумагах, предоставленных администрацией. На просьбу заняться в первую очередь расселением жильцов, в ответ были даны одни обещания. Не разрешили производить ремонт самостоятельно и оставили людей зимовать в аварийном доме, рискуя жизнью. Как дожить до весны не знаем!!!

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