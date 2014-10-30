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Расчистка дороги своими руками в г. Углегорск Сахалинской области

Автор:
redrezzz
Дата публикации:
16:42
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В г. Углегорск Сахалинской области на ул. Южно-Зеленая в районе порта стоит дом, единственный на сопке, никому не нужный. В нем живет несколько семей. Этот дом никто не хочет расселять. После каждой метели (а они тут каждую неделю), к этому дома не проехать - не пройти. Люди откапывают дорогу своими силами..Скорая не проедет, мусор не вывозят. Чтоб добраться до ближайшего магазина, необходимо пройти по сугробам около километра(спуститься с сопки, а потом еще и вернуться в эту сопку). Дом срочно нужно расселять, но никому нет до этого дела.

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