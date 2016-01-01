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В Парке Горького состоялся пожарно-спасательный флешмоб

Автор:
tim777
Дата публикации:
14:24
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В Парке Горького 12 февраля сотрудники МЧС устроили праздник для москвичей и гостей столицы. Там состоялся ежегодный пожарно-спасательный флешмоб. У горожан была возможность покататься на коньках вместе с сотрудниками МЧС, одетыми в форму, поучаствовать в конкурсах и перекусить на полевой кухне. Угощали гостей кашей и горячим чаем В мероприятии приняли участие более 300 спасателей, которые катались на коньках. Около входа на каток посетители могли получить синие и оранжевые ленточки, которые обозначают цвета МЧС. Все желающие загадывали желание и привязывали свою ленточку к «дереву исполнения желаний», высота которого 2,5 м. Также у гостей праздника была возможность осмотреть ледовые скульптуры на пожарную тематику и посетить историческую экспозицию. Дети и взрослые попробовали себя в роли огнеборцев - под руководством спасателей желающие потушат «пожар» с помощью огнетушителя, сядут за руль пожарной автоцистерны, примерят спецснаряжение.

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