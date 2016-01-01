Грандиозная "Битва снеговиков" прошла на территории Московского Дворца пионеров на Воробьёвых горах
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 15:19
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Грандиозное мероприятие по созданию оригинальных и позитивных снеговиков прошло на территории Московского Дворца пионеров на Воробьёвых горах. В "Битве снеговиков" мог принять участие любой желающий, вооружившись инструментами, красками и хорошим настроением горожане лепили чудесных снеговиков: героев из детских мультфильмов, клоунов, зверей, Карлсона и других персонажей. Дети и взрослые придумывали девиз своей команды, улыбались, вместе создавали своих неповторимых и добрых снежных персонажей. "Битва снеговиков" объединяет семьи и даёт прекрасную возможность провести время весело и с пользой.
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