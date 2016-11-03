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Главная  /  Репортажи  /  В деревне Александровка Тульской области люди живут без воды несколько месяцев

В деревне Александровка Тульской области люди живут без воды несколько месяцев

Автор:
sidorovruslan88mail.ru
Дата публикации:
16:39
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Нет воды уже два месяца. Писали, звонили, просили. И наконец-то помогли! Сайты администрации запросы не просматривают. Звонили по всем телефонам указанных в интернете. Отнекивались многие говоря что это не наша колонка, которую мы обслуживаем. Мол вашим общежитием заведует другая администрация. Платежки приходят стабильно, почта России работает отлично. Платим все в срок. В общежитии многие семьи живут с грудными детьми. Врезаться в трубу не разрешили, запугали штрафами.

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Комментарии (0)

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