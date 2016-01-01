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Очереди в Исторический музей пока сохраняются

Автор:
Uwis
Дата публикации:
15:16
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Сегодня последний день льготного посещения Исторического музея, очереди пока сохраняются.

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