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На северо-западе столицы идёт снег

Автор:
mars66
Дата публикации:
15:56
  • 18
  • 0

На северо-западе Москвы в районе Митино идёт снег. Коммунальщикам опять придётся его расчищать, а животным и детворе снег в радость.

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Комментарии (0)

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