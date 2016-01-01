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Главная  /  Репортажи  /  Снежные сугробы в городе Донской Тульской области

Снежные сугробы в городе Донской Тульской области

Автор:
Справедливый Донской край
Дата публикации:
02:09
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  • 0

Очень много снега выпало за зиму в Донском. Большое количество его вывезли, но огромные сугробы продолжают лежать.

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Комментарии (0)

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