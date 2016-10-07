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Зимнее наводнение в селе Волгапино Республики Мордовия

Автор:
Аноним
Дата публикации:
01:21
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Через всё село проходит канавка для стока талых/грунтовых вод в реку Мокша, но она (эта канавка) забита различным хламом и мусором, в результате вся эта вода течёт через улицу Луговую и, естественно, замерзает. Толщина льда около метра, у людей в домах на полу вода около 10 см. Сельскую администрацию ещё летом просили заняться этой канавкой, чтобы не было таких серьёзных последствий, так как такое уже было 5 лет назад, но не в таких масштабах, люди своими силами устраняли последствия этого "наводнения". Естественно никто ничего не сделал, и сейчас ничего не предпринимается, в надежде, что всё само собой решиться, а вода всё течёт и толщина льда растёт. Скоро весна, этот лёд начнёт таять и будет потоп. В снятом видео мы показали картину происходящего на примере одного дома, а затоплена целая улица. Сейчас мы опять своими силами пытаемся хоть как-то отвести воду от дома, прорезая лёд бензопилой.

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