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В Самаре сбежала обезьянка в Торговом Центре "Амбар"

Автор:
Рустам Юнусов
Дата публикации:
23:17
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В торговом центре "Амбар" в Самаре из контактного зоопарка сбежала обезьяна, ловили все! Итог погони не известен.

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