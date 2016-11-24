В Самаре сбежала обезьянка в Торговом Центре "Амбар"

Автор: Рустам Юнусов Дата публикации: 23:17

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В торговом центре "Амбар" в Самаре из контактного зоопарка сбежала обезьяна, ловили все! Итог погони не известен.