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Северный вестибюль станции метро «Спортивная» временно закроется с 13 февраля

Автор:
tim777
Дата публикации:
20:53
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В понедельник, 13 февраля, начнётся последний этап реставрации северного вестибюля станции «Спортивная» Сокольнической линии. Вход закроют с 05:30. Рабочие обновят напольное и настенное покрытие, установят современные турникеты и благоустроят кассовую зону. Также смонтируют новую кровлю здания. На время ремонта можно пользоваться южным вестибюлем станции. Кассы будут работать с учётом увеличенного пассажиропотока. Администрация Московского метрополитена приносит извинения за временные неудобства и просит пассажиров заранее планировать свои поездки с учётом изменений в режиме работы станции «Спортивная».

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