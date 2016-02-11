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На трассе М-7 образовалась огромная пробка из-за ДТП двух фур

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
23:09
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На участке, где велись дорожные работы, произошло ДТП с участием двух фур. Две фуры двигались по двум полосам параллельно. В месте, где дорожные работы, началось сужение проезжей части за счёт пластиковых барьеров. Фура, двигающаяся слева врезалась в барьеры и задела фуру, двигающуюся справа. В результате аварии оказались перекрыты обе полосы для движения. Пробка растянулась на несколько километров. В конце пробки машины встали без движения и стояли минут 45, потом движение началось. В течение этих 45 минут и потом машины объезжали место ДТП по встречке. По прошествии ещё минут 15 прибыл экипаж ДПС.

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