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В Подольске сгорел частный дом

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
12.02 23:54
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Загорелся одноэтажный деревянный частный дом с пристройкой и верандой на Вишневой улице. Охранники складского помещения, что располагается напротив, заметили, как из-под крыши дома стал валить густой дым. Следом за этим мужчины вызвали пожарных. На место происшествия выехали 5 пожарных подразделений из Москвы и города Подольск. К прибытию пожарных огнем была охвачена большая часть дома на общей площади около 30 квадратных метров. На тушение были поданы водяные стволы от двух автоцистерн. Позднее был организован подвоз воды из ближайшего гидранта, который расположен на расстоянии около 500 метров. В результате пожара выгорела жилая часть дома, стены и обшивка. Хозяев на момент происшествия в доме не оказалось. На полную ликвидацию пожара потребовалось около 2 часов. Причина возгорания устанавливается.

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Комментарии (1)

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