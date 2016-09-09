Северный вестибюль станции «Спортивная» закрыт на реконструкцию до 23 февраля

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 11:47

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С начала работы московского метро в понедельник, 13 февраля 2017 года, на реставрацию закрыт северный вестибюль станции «Спортивная» Сокольнической линии (последний вагон из центра). Закрытие вестибюля необходимо для выполнения завершающей стадии реставрационных работ, в ходе которых будет полностью обновлено напольное и настенное покрытие, установлены современные турникеты и благоустроена кассовая зона. Помимо этого рабочие проведут монтаж новой кровли на здании вестибюля. На время реконструкции пассажиры смогут воспользоваться южным вестибюлем станции. Работа кассовых окон вестибюля будет организована с учётом увеличения пассажиропотока. Администрация Московского метрополитена приносит извинения за временные неудобства и просит пассажиров заранее планировать свои поездки с учётом изменений в режиме работы станции «Спортивная».