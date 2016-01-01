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В Сигнальном проезде в ДТП пострадал 1 человек

Автор:
Max_019
Дата публикации:
13:16
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Днём 13 февраля на северо-востоке столицы произошло ДТП. В Сигнальном проезде столкнулись 2 автомобиля: "Опель Астра" и " Киа Рио". Автомобиль "Опель" двигался по Сигнальному проезду в сторону Берёзовой аллеи. Напротив дома 16 справа выехал автомобиль "Киа". Произошло столкновение. От удара а/м "Киа" вынесло на тротуар, в снег. В результате ДТП травмы получила пассажирка а/м "Киа". Ей потребовалась госпитализация. Сотрудники ДПС выясняют обстоятельства аварии. Оба водителя утверждают, что ехали на зелёный сигнал светофора.

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