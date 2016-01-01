Один человек пострадал в результате ДТП на Марксистской улице

Автор: tim777 Дата публикации: 13:52

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13 февраля днём в центре Москвы произошло ДТП в результате которого пострадал один человек. На Марксистской улице столкнулись а/м "Хёндай Солярис"-такси и а/м "Киа Рио". Водитель а/м "Хёндай"-такси двигался со стороны Волгоградского проспекта в направлении Таганской площади. На пересечении с Абельмановской улицей на дорогу справа выехал а/м "Киа". Водитель такси не снижая скорости ударил а/м "Киа" в левый борт, после чего оба автомобиля отбросило в сторону. А/м "Киа" пересек встречные ряды движения и вылетел на тротуар, остановившись возле подземного пешеходного перехода. Такси развернуло на 180 градусов и отбросило в сторону. В результате ДТП с травмами различной степени тяжести был госпитализирован один человек. Для его деблокации из искореженного салона автомобиля была задействована помощь спасателей. На месте аварии работало несколько экипажей ГИБДД. По предварительным данным ДТП могло произойти в результате проезда перекрёстка на запрещающий сигнал светофора, водителем такси. Окончательные причины и степень виновности будут установлены в ходе расследования.