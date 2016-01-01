Дикие утки облюбовали площадь в Твери
- Автор:
- tver-operator
- Дата публикации:
- 17:52
-
- 12
Во многих местах города обитают дикие утки, которые забыли про тёплые края или которым лень далеко лететь.
- 12
Медиаисследование "Мобильный репортер"
В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса
В Калининграде с улиц не вывозят снег
В Смоленске появилась зимняя радуга
В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь
В Аптекарском огороде найден Ждун
Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии
В Челябиске снег убирают с помощью гироскутера
В Калининграде нарушают технологию укладки асфальта
Необычный способ борьбы с гололедом в Красноуфимске
Поиски пропавшей Натальи Меламед ведутся в Красногорском лесу
Во многих местах города обитают дикие утки, которые забыли про тёплые края или которым лень далеко лететь.
Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.
Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.
Комментарии (0)