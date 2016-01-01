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Дикие утки облюбовали площадь в Твери

Автор:
tver-operator
Дата публикации:
17:52
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Во многих местах города обитают дикие утки, которые забыли про тёплые края или которым лень далеко лететь.

  • 12
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Комментарии (0)

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