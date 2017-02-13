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В столичном регионе идет снег. Видео из ЮАО

Автор:
denis947
Дата публикации:
16:17
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  • 1

В столице понизилась температура и пошел снег. На дорогах образовалась гололедица.

  • 16
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Комментарии (1)

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