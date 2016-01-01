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Ямочный ремонт асфальта в снежную погоду в Ферганском проезде в Москве

Автор:
Golden
Дата публикации:
18:06
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На юго-востоке Москвы, в Ферганском проезде, рабочие латают ямы в снежную погоду.

  • 22
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