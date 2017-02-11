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"Мы будем жить" - с XV Межрегионального фестиваля военно-патриотической песни в городе Волосово Ленинградской области (11.02.17.)

Автор:
Leobr
Дата публикации:
16:43
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"Мы будем жить" - XV Межрегиональный фестиваль военно-патриотической песни в г. Волосово, Ленинградская область 11.02.2017 г Представлены районы Ленинградской области, Санкт-Петербург и Москва. Открылся фестиваль песочным шоу (художник Анастасия Яркова), кроме этого ещё было и красочное лазерное шоу. Показали своё умение и воины роты почётного караула ЗВО. Много песен исполнил солист группы "Каскад" (г. Москва) Алексей Рябченков. Выступали в частности и мои земляки-тихвинцы - Владислав Курочкин, Сергей Пикта, Ольга Тихомирова, Сергей Андрющенко, Алина Загоруйко. Предлагаю видео в сокращении.

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