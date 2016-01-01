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Полиция ведёт розыск неизвестного выстрелившего в мужчину возле магазина "Пятерочка (адресные планы)

Автор:
tim777
Дата публикации:
18:00
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Полиция разыскивает неизвестного, нанесшего огнестрельное ранение мужчине на юго-востоке столицы, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного управления МВД. «По предварительным данным, на ул. Красноказарменная неизвестный подошел к мужчине и, угрожая похожим на пистолет предметом, потребовал отдать ему деньги и личные вещи. Получив отказ, он выстрелил из неустановленного оружия потерпевшему в ногу и скрылся», - сказали в пресс-службе, уточнив, что раненому оказывается необходимая медицинская помощь. Ведется розыск злоумышленника. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил Агентству «Москва», что в магазине «Пятерочка» на ул. Красноказарменная неизвестный в маске выстрелил человеку в ногу и скрылся. В столичном главке полиции уточнили, что инцидент произошел не в магазине, а рядом с ним.

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