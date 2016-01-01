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Главная  /  Репортажи  /  В Новой Москве в районе деревни Рязаново самосвал опрокинулся в кювет

В Новой Москве в районе деревни Рязаново самосвал опрокинулся в кювет

Автор:
ruslanermak
Дата публикации:
18:04
  • 17
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На территории Новой Москвы в районе деревни Рязаново в кювет улетел самосвал. Водитель получил травмы.

  • 17
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