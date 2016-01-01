Медиаисследование "Мобильный репортер"

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

В Челябиске снег убирают с помощью гироскутера

В Калининграде нарушают технологию укладки асфальта

Необычный способ борьбы с гололедом в Красноуфимске

Поиски пропавшей Натальи Меламед ведутся в Красногорском лесу

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Тягач снёс травмай на Павелецкой площади: есть пострадавшие

Тягач снёс травмай на Павелецкой площади: есть пострадавшие

Автор:
tim777
Дата публикации:
18:20
  • 158
  • 1

13 февраля вечером в центре Москвы произошло крупное ДТП. Напротив Павелецкого вокзала столкнулись тягач "Маз", трамвай и маршрутное такси "Ивеко". Как сообщили очевидцы, трамвай выезжал с Павелецкой площади в сторону Дубининской улицы. В это время на перекрёсток слева выехал тягач "Маз", водитель которого двигался в сторону Садового кольца. Тягач врезался в левую сторону трамвая. Удар оказался такой силы, что многотонный трамвай сошел с рельс, сбил стойку светофора, которая рухнула на остановившийся маршрутный автобус малой вместимости "Ивеко". На место ДТП прибыли экстренные службы города. Спасателями и пожарными была временно обесточена линия электропередач. Известно, что в результате ДТП пострадал один из пассажиров трамвая. Для оказания ему помощи на место аварии прибыла бригада ЦЭМП. Движение трамваев было временно приостановлено. Для эвакуации аварийного трамвая прибыл специализированный тягач Мосгортранса. Причины произошедшего устанавливаются. Не исключено, что водитель тягача "Маз" мог выехать на перекрёсток под запрещающий сигнал светофора.

  • 158
  • 1

Комментарии (1)

  • Brandon Perez
    18:42
    АВТОМАТИЧЕСКИЙ СБОРЩИК ВАЛЮТЫ
    С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ БЕЗ УЧАСТИЯ ЧЕЛОВЕКА
    Лёгкий зароботок в интернете
    Действително работает
    Много клиентов, хорошие отзывы
    Побробуй и ты
    Подробнее:
    http://links.email/p/wbvho
    Будет приятно с вами работать
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

13 0
20:12 | Разведчик
В поселении Рязановское ТиНАО перевернулся самосвал
277 2
18:27 | Max_019
На Дмитровском шоссе автомобиль влетел в остановку. Пострадали 4 человека
23 0
16:10 | Sargo
В центральном округе Москвы идет снег
73 0
09:33 | prihod1984
Серьёзное ДТП произошло на трассе под Сургутом
260 0
11.02 11:04 | remove
ДТП на 31 км МКАД с участием грузовых автомобилей