Тягач снёс травмай на Павелецкой площади: есть пострадавшие

Автор: tim777 Дата публикации: 18:20

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13 февраля вечером в центре Москвы произошло крупное ДТП. Напротив Павелецкого вокзала столкнулись тягач "Маз", трамвай и маршрутное такси "Ивеко". Как сообщили очевидцы, трамвай выезжал с Павелецкой площади в сторону Дубининской улицы. В это время на перекрёсток слева выехал тягач "Маз", водитель которого двигался в сторону Садового кольца. Тягач врезался в левую сторону трамвая. Удар оказался такой силы, что многотонный трамвай сошел с рельс, сбил стойку светофора, которая рухнула на остановившийся маршрутный автобус малой вместимости "Ивеко". На место ДТП прибыли экстренные службы города. Спасателями и пожарными была временно обесточена линия электропередач. Известно, что в результате ДТП пострадал один из пассажиров трамвая. Для оказания ему помощи на место аварии прибыла бригада ЦЭМП. Движение трамваев было временно приостановлено. Для эвакуации аварийного трамвая прибыл специализированный тягач Мосгортранса. Причины произошедшего устанавливаются. Не исключено, что водитель тягача "Маз" мог выехать на перекрёсток под запрещающий сигнал светофора.