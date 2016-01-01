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Главная  /  Репортажи  /  Не чищенная от снега дорога в селе Чесноковка Республики Башкортостан

Не чищенная от снега дорога в селе Чесноковка Республики Башкортостан

Автор:
katirina1988
Дата публикации:
22:52
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Не чищенная дорога между микрорайоном "Спутник" и селом Чесноковка Уфимского района Республики Башкортостан с глубокой колеёй, машины еле разъезжаются. По этой же дороге ходят родители с детьми. Им некуда деваться. А если машину развернёт на колее - это страшно, не дай бог на детей. Местные власти дорогу чистили давно. Вчера машину в этом месте развернуло и она чуть не вылетела в кювет. А если бы были рядом люди... Из поселка " Спутник" по этой дороге детей водят в садик. Страшно.

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