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В поселении Рязановское ТиНАО перевернулся самосвал

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
20:12
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Опрокинулся самосвал "Чакман". Самосвал с глиной двигался по Рязановскому шоссе со стороны города Щербинка в сторону деревни Мостовское. На крутом спуске, перед Т - образным перекрестком, водитель груженой машины не смог остановиться и грузовик продолжил движение прямо. Далее самосвал вылетел на обочину и улетел в глубокий кювет, где опрокинулся на бок. В результате ДТП травмы получил водитель самосвала. Мужчине помогли выбраться очевидцы, после чего пострадавший был госпитализирован прибывшими медиками. Обстоятельства ДТП выясняются, по основной версии у грузовика закончился воздух в тормозной системе.

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