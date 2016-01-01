Три автомобиля попали в ДТП на Калужском шоссе. Есть пострадавший

Автор: Разведчик Дата публикации: 22:03

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Столкнулись ВАЗ, Хонда и Вольво. Иномарки двигались по Калужскому шоссе в сторону области. В районе поворота на улицу Физическая на полосу встречного движения вылетел автомобиль ВАЗ, который двигался в сторону Москвы. Водитель Жигулей не сумел уйти от столкновения и столкнулся сначала с Хондой, а затем с ВАЗом. От сильного удара кузов ВАЗа оказался деформирован, в салоне зажало водителя. С помощью очевидцев, мужчина выбрался из машины. Он получил травму головы и нуждался в медицинской помощи. Прибывшие медики оказали помощь пострадавшему. Водители Хонды и Вольво не пострадали. Как рассказали водители, дорога была очень скользкой после прошедшего снегопада. В месте аварии и вовсе образовался лед, на котором было сложно тронуться автомобилям, что останавливались у светофора. Виновник автоаварии будет установлен в ходе разбирательства сотрудниками ГИБДД.