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Романтическое оформление ГУМа ко Дню всех влюбленных

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
22:18
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Ко Дню всех влюбленных ГУМ преобразился: установили весёленькие деревья, оформленные сердечками и голубками.

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