На 59-м км МКАД сгорела фура

Автор: Разведчик Дата публикации: 01:09

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Загорелась фура в составе тягача "MAN". Контейнеровоз двигался по внешней стороне МКАД в сторону Молодогвардейской улицы. На 58 километре трассы водитель грузовика заметил, как кабину стал наполнять дым. Мужчина остановил машину в правом ряду на 59 километре МКАД. Как только машина остановилась, то из-под приборной панели стал вырываться огонь. Попытки потушить машину снегом оказались безрезультатными. Через 5 минут вся кабина грузовика была объята пламенем. К прибытию пожарных происходило горение всего тягача и части контейнера на общей площади 20 квадратных метров. Фура была загружена сборным грузом. Основной частью груза были личные вещи и посылки. Более всего пострадал груз, который находился ближе к кабине тягача. Чтобы подать в это место воду, пожарным пришлось при помощи бензорезов вскрывать переднюю стенку прицепа. На тушение пожара потребовался один час, пострадавших нет. Как полагает водитель фуры, возможно, произошло замыкание в штатном MP-3 проигрывателе. Точную причину происшествия предстоит выяснить пожарным дознавателям. На время тушения движение по трем полосам МКАД из 5 было ограничено.