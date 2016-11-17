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Ржавая вода течёт из кранов жителей в городе Фокино Приморского края

Автор:
lev56153
Дата публикации:
08:40
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Горячая вода в городе Фокино Приморского края не пригодна к использованию.

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Комментарии (0)

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