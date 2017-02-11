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Обледенение тротуаров в Санкт-Петербурге

Автор:
Галина Чернова
Дата публикации:
08:43
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Такие нарядные тротуары сегодня утром в Невском районе Санкт-Петербурга. Коммунальные службы вовремя не обработали тротуары противогололёдными реагентами.

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Комментарии (0)

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