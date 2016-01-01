На Симферопольском бульваре в Москве трамвай сошёл с рельс

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На юге Москвы сошедший с рельс трамвай парализовал движение нескольких маршрутов трамваев. ЧП произошло на Симферопольском бульваре, напротив дома № 35. Трамвай по маршруту № 3 выезжал с разворотного круга на Симферопольский бульвар в сторону центра, в какой то момент одна из тележек сошла с рельс. В результате схода трамвая, оказалось парализовано движение трамваев в обе стороны. На место прибыли аварийные бригады Мосгортранса. В течение 1.5 часов на место прибыл специальный буксир, который смог поставить трамвай на рельсы и отбуксировать обратно на разворотный трамвайных круг. Возможной причиной схода с рельс послужила погода. Колея оказалась заметена снежным покровом.