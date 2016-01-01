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На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

Автор:
Стрелец
Дата публикации:
11:43
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Около 10 часов во дворе дома 8 по ул. Римского- Корсакова было совершено нападение на фельдъегерскую службу. Напали три человека в рабочей форме, в оранжевых жилетах. Всё это произошло средь бела дня, когда вокруг было много жителей. Началась перестрелка, прозвучало не менее пяти выстрелов. Один из нападавших был убит. Двое скрылись во дворах. На место прибыли врачи скорой помощи, полиции, следственного комитета. Двор оцеплен. Поиски нападавших продолжаются.

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