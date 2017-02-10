На юго-востоке Москвы в районе Марьино произошёл прорыв трубы

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 11:51

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Утром, 14 января, на юго-востоке Москвы в районе Марьино произошёл прорыв трубы. На улице Люблинская в районе дома 161 к. 2 прорвало трубу, принадлежащая "Мосводоканалу". Территория подтопления огорожена. Аварийные службы и службы "Мосводоканала" устраняют последствия прорыва трубы. Также вода хлынула на улицу Новомарьинская, д. 5. Повлияло ли данное ЧП на отключение воды в жилых домах, неизвестно.