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На юго-востоке Москвы в районе Марьино произошёл прорыв трубы

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
11:51
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Утром, 14 января, на юго-востоке Москвы в районе Марьино произошёл прорыв трубы. На улице Люблинская в районе дома 161 к. 2 прорвало трубу, принадлежащая "Мосводоканалу". Территория подтопления огорожена. Аварийные службы и службы "Мосводоканала" устраняют последствия прорыва трубы. Также вода хлынула на улицу Новомарьинская, д. 5. Повлияло ли данное ЧП на отключение воды в жилых домах, неизвестно.

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