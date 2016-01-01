На Киевском шоссе столкнулись фургон и фура

Автор: Разведчик Дата публикации: 12:14

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Столкнулись пустая фура в составе тягача Вольво и цельнометаллический фургон Форд. Оба автомобиля двигались в сторону Москвы. Фура двигалась в правом ряду, в среднем ряду двигался автомобиль Форд. После поворота на поселок Первомайское, с левого ряда в правый, на АЗС, стал резко перестраиваться грузовик Мерседес. Водитель машины не заметил фуру Вольво, что ехала в соседнем ряду. В результате грузовики столкнулись. После столкновения у тягача Вольво взорвалось переднее левое колесо и машина стала неуправляемой. Фуру отнесло левее, где она врезалась в Форд. Следом за этим большегруз налетел на металлический отбойник, разделяющий встречные потоки. С места ДТП грузовик Мерседес, спровоцировавший аварию, не останавливаясь уехал. Сотрудники ГИБДД предпринимают меры для его розыска. Никто из участников ДТП не пострадал. Автоавария существенно затруднила движение в сторону Москвы. В месте ДТП имеется розлив дизельного топлива. Ликвидировать последствия прибыли пожарные и дорожные службы.