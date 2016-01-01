Медиаисследование "Мобильный репортер"

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

В Челябиске снег убирают с помощью гироскутера

В Калининграде нарушают технологию укладки асфальта

Необычный способ борьбы с гололедом в Красноуфимске

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Снос несанкционированного самостроя на улице Егора Абакумова

Снос несанкционированного самостроя на улице Егора Абакумова

Автор:
Uwis
Дата публикации:
12:39
  • 12
  • 0

Снос несанкционированного самостроя на улице Егора Абакумова.

  • 12
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

70 0
13:00 | Стрелец
Местная жительница рассказала о нападении на улице Римского-Корсакова
438 0
10:42 | Max_019
Первое видео с нападения на автомобиль инкассации в столице
32 0
13.02 18:04 | Uwis
Торговые павильоны на улице Егора Абакумова подготовили к сносу
635 4
12.02 17:38 | Гринфельд Павел
В районе Зябликово на юге Москвы начали сносить торговый центр "Тук тук"