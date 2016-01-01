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В столице снегопад и потепление

Автор:
Pasha19msk
Дата публикации:
12:41
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В столице временами идет снег, температура уже +1. К вечеру в облаках появятся просветы и вновь подморозит. Ожидается гололедица.

  • 16
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Комментарии (1)

  • MR_Дмитрий
    12:44
    Уважаемый автор, обращаю Ваше внимание, на правильное заполнение адреса. Правильно писать: Москва, ЮЗАО и далее улица, а не ЮЗАО Москвы.
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