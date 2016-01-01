В столице снегопад и потепление
- Автор:
- Pasha19msk
- Дата публикации:
- 12:41
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В столице временами идет снег, температура уже +1. К вечеру в облаках появятся просветы и вновь подморозит. Ожидается гололедица.
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Медиаисследование "Мобильный репортер"
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В столице временами идет снег, температура уже +1. К вечеру в облаках появятся просветы и вновь подморозит. Ожидается гололедица.
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