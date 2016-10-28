Медиаисследование "Мобильный репортер"

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

В Челябиске снег убирают с помощью гироскутера

В Калининграде нарушают технологию укладки асфальта

Необычный способ борьбы с гололедом в Красноуфимске

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Самарские коммунальщики отреагировали на репортаж о сосульке

Самарские коммунальщики отреагировали на репортаж о сосульке

Автор:
Демидова Наталья
Дата публикации:
13:30
  • 30
  • 0

Но вместо того, чтобы сбить лед и очистить крышу, самарские коммунальщики решили просто перегородить место лентой и повесить табличку. Вот, что сообщает мобильный репортер: - в Самаре на жилом здании по адресу ул. Дыбенко-120 висит огромная сосулька. Был снят видеорепортаж -https://www.mreporter.ru/reports/178327 с хештегом #опасныйлёд. Через несколько дней последовала реакция - были приняты меры по обеспечению безопасности граждан! Теперь рядом с сосулькой натянута лента ограждения и вывешена табличка с предупреждением об опасности.

  • 30
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

47 0
13.02 02:21 | olkazima
Нарушение санитарных норм в городе Партизанске
39 0
12.02 23:17 | Рустам Юнусов
В Самаре сбежала обезьянка в Торговом Центре "Амбар"
27 0
13.02 21:47 | andreas_kuz
В Волгодонске коммунальная техника "накручивают" километры по дорогам
30 0
11.02 23:07 | Mura1972
Нутрии на реке Сава в Любляне
115 0
28.10.2016 16:00 | v-anatolik-s
В Алтайском крае ребёнок едва не попал под колёса автомобиля