Самарские коммунальщики отреагировали на репортаж о сосульке

Автор: Демидова Наталья Дата публикации: 13:30

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Но вместо того, чтобы сбить лед и очистить крышу, самарские коммунальщики решили просто перегородить место лентой и повесить табличку. Вот, что сообщает мобильный репортер: - в Самаре на жилом здании по адресу ул. Дыбенко-120 висит огромная сосулька. Был снят видеорепортаж -https://www.mreporter.ru/reports/178327 с хештегом #опасныйлёд. Через несколько дней последовала реакция - были приняты меры по обеспечению безопасности граждан! Теперь рядом с сосулькой натянута лента ограждения и вывешена табличка с предупреждением об опасности.