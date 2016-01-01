Медиаисследование "Мобильный репортер"

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

В Челябиске снег убирают с помощью гироскутера

В Калининграде нарушают технологию укладки асфальта

Необычный способ борьбы с гололедом в Красноуфимске

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Федеральная выставка ярмарка Текстильлегпром открылась в Москве

Федеральная выставка ярмарка Текстильлегпром открылась в Москве

Автор:
Sargo
Дата публикации:
13:51
  • 7
  • 0

Текстильлегпром, федеральная выставка текстиля открылась в Москве.

  • 7
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

18 0
15:25 | denis947
Четверо неизвестных напали на женщину на Ленинском проспекте
182 0
13:00 | Стрелец
Местная жительница рассказала о нападении на улице Римского-Корсакова
157 2
10.02 17:20 | tim777
В Сокольниках открылась выставка "Велопарк-2017"
30 0
08.02 23:14 | Uwis
Ёлка-карусель на ВДНХ продолжает радовать москвичей и гостей столицы