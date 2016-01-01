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Сильная метель обрушилась на Воронеж

Автор:
spid008
Дата публикации:
18:06
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На Воронеж обрушилась сильная метель. Как рассказывает автор репортажа: метель такая, что не видно левого берега.

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