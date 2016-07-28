Фоторепортаж из аварийного дома в Нижнем Тагиле

Автор: tusia81 Дата публикации: 17:55

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В Дзержинском районе Нижний Тагил Свердловской обл. общежитие по улице Орджоникидзе 1а находится в аварийном состоянии. Управляющая компания , которая находится по адресу Алтайская 51 ничего не предпринимает. В подвале прорвало трубы с горячей водой , его полностью затопило и кипяток бежит без остановки. Все испарение ( ПАР ) идет в коридоры подъезда и комнаты , в которых проживают взрослые и дети. Из - за этого произошло замыкание электросети местами, люди живут без света и отопления. Посмотрите фото. За что мы должны оплачивать коммунальные услуги!!! Дом начинает разваливаться.