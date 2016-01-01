На Трассе М4 произошло массовое ДТП на трассе М4

Автор: Sanim Дата публикации: 17:50

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С места сообщает мобильный репортер: - Сегодня двигался по трассе М4 со стороны Липецка в сторону Воронежа. Сразу после пункта оплаты на 460 км (примерно через 10 км) стал замечать странности - фура в кювете, причем мородой навстречу. А развернуть её так не могло - слишком ровно она была....легковые машины по встречке - и это по М4 где потоки разделены отбойниками... Спустя 1,5 минуты (на первом видео 1:30) увидел причины - авария, которая перегородила обе полосы М4. "сложившаяся фура", в открытом кузове были видны мешки с сахаром... Сзади плотно стояла пробка. далее в этой пробке уже было еще 4 аварии (в общей сложности пострадало около 15 машин) - это на протяжении 5 км. Общая пробка была примерно 9-9,5 км со стороны Воронежа в сторону Москвы. судя по повреждениям авто - жертв быть не должно. Да и скорой помощи я не видел. А вот МЧС и ГИБДД были... Сама дорога реально ужасная. На платном участке 414-464 км трассы М4 реально ехать можно только в правом ряду - есть асфальт (но и тот весь в заплатках и ямах). А в правом ряду каша по щиколотку - едешь и чувствуешь что не контролируешь авто, как аквапланирование... и за это я платил деньги!