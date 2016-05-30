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Снежные тротуары в городе Новотроицке Оренбургской области

Автор:
Che011
Дата публикации:
14.02 23:02
  • 11
  • 0

Здоровому то человеку без сноровки сложно пройти, а что уж говорить об инвалидах.

  • 11
  • 0

Комментарии (0)

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