Работа оперативных служб на улице Лескова, где нашли автомобиль после разбойного нападения на инкассаторов

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Днём 14 февраля на северо-востоке столицы обнаружили автомобиль, который был объявлен в розыск после нападения на фельдъегерскую службу "Спецсвязь" на ул. Римского-Корсакова в районе Отрадное. Автомобиль "Peugeot Boxer" был обнаружен сотрудниками ДПС во дворе дома 8 по улице Лескова. На месте работают сотрудники Следственного комитета и полиции.