Производство по изготовлению арт-объектов к фестивалю "Московская масленица"

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 19:36

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В преддверии фестиваля "Московская масленица" журналисты смогли первыми увидеть изготовление арт-объектов на производстве. За основу украшения масленичных площадок была взята идея из Дымковской игрушки: качели, карусели, горки, ксилофон всего около 11 инсталляций высотой от 1,5-4 метров, которые украсят бульвары и площади центра столицы. Сейчас идут последние приготовления объекты раскрашивают художники, рабочие доделывают горку и колодец. Уже скоро все эти украшения приедут в столицу и встанут на свои места, создав атмосферу праздника.