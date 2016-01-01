Мастерская по изготовлению костюмов к фестивалю "Московская масленица"
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 19:35
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В преддверии фестиваля "Московская масленица" журналисты побывали в мастерской по изготовлению костюмов для исторической анимационной программы. Костюмы выполнены в стиле славянской фэнтези. Многие детали костюмов выполнены вручную, воссозданы деревянные пуговицы. В работе используются только натуральные материалы. Всего в анимационной программе будет задействовано 170 человек в уникальных костюмах. Две фестивальные площадки станут царствами Весны и Зимы, где будут происходить красочные действа. В дни фестиваля можно будет поучаствовать в подвижных играх, побывать на мастер-классах и посмотреть массовую реконструкцию "Штурм крепости Зимы".
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