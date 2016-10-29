В Кургане тёлки катаются на автобусе

Автор: vkontakte164438168 Дата публикации: 19:54

25

25 0

Мобильный репортер стал свидетелем того, как в пассажирском автобусе перевозили корову. Как ее туда засунули и куда повезли не известно.