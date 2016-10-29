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В Кургане тёлки катаются на автобусе

Автор:
vkontakte164438168
Дата публикации:
19:54
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Мобильный репортер стал свидетелем того, как в пассажирском автобусе перевозили корову. Как ее туда засунули и куда повезли не известно.

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